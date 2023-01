Mazara rimonta Pro Favara e in Eccellenza finisce 2 a 2

La sfida tra Pro Favara e Mazara, valevole per la 19ª giornata del Campionato di Eccellenza, girone A, è terminata 2-2.

Primo tempo_ Dopo un’iniziale fase di studio, all’8’ Mazara pericoloso, percussione di Camara sulla destra, palla in mezzo per Gomes ma il colpo di testa è debole. Poco dopo, Cesar ci prova da centrocampo, la mira però non è precisa. I padroni di casa rispondono al 12’ con Graziano che supera Saia e conclude, Thomas risponde presente. Al 21’ il gioco si ferma per un minuto in onore della Giornata della Memoria. Sette minuti dopo, proteste dei padroni di casa per un contrasto tra Denilson e Lupo in area canarina, l’arbitro lascia correre.

Alla mezz’ora, Favara pericoloso con un diagonale di La Piana che esce di poco. Passano due minuti e ancora La Piana impensierisce ancora i canarini con un destro a giro. Al terzo tentativo l’esterno va in gol, con un colpo di testa su cross di Graziano dalla destra. Al 38’, il Mazara va vicino al pari: Pace riceve da Cesar e lascia partire il destro, la palla esce di un soffio. Due minuti dopo, ecco il pari: angolo battuto corto da Pace, Camara serve Fernandes Castro che col sinistro da fuori batte Eyre. E sull’1-1, dopo 5’ di recupero per un infortunio a Bertoglio, si va al riposo.

Secondo tempo_ Nessun cambio in avvio di ripresa nelle due formazioni. Al 48’, rigore per i padroni di casa per un fallo di Denilson su Lupo. Sul dischetto va De Luca che spiazza Thomas. Il Mazara prova a reagire, mister a Marino inserisce Elamraoui per Cesar. Al 65’ rigore per il Mazara, Bertoglio si fa 70 metri palla al piede e viene steso in area. Sul dischetto ecco Elamraoui che fa 2-2.

Mazara ancora pericoloso, al 73’, Elamraoui lancia Gomes che viene però chiuso dalla difesa favarese. All’83’ Retucci va in gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nove i minuti di recupero giocati, nel corso dei quali i padroni di casa ci provano, ma il Mazara regge. Al 98’ espulso il capitano del Favara, Marino, per proteste, poco dopo arriva il triplice fischio.

Il tabellino di gara

Pro Favara: Eyre, Bertella, Rizzo, Bossa (77’ Caternicchia), Miano, Marino, La Piana, Lupo (52’ Calagna), De Luca, Fricano, Graziano (72’ Retucci). A disp.: D’Andrea, Castronovo, Cammilleri, Puccio, Sclafani, Ferotti. All. Catalano.

Mazara: Thomas, Denilson, Saia, Bertoglio, Semeraro, Pirrello, Camara (63’ Ricciulli), Cesar (57’ Elamraoui), F. Castro (97’ Grela), Pace (72’ Bari), Gomes (84’ Lo Porto). A disp.: Dominguez, Gancitano, Amato, Vellutato. All. Marino.

Arbitro: Emanuelle Waldmann della sezione di Frosinone

Assistenti: Roberto Fraggetta (Catania) e Edoardo Pennisi (Catania)

Marcatori: 34’ La Piana, 40’ Fernandes Castro, 51’ rig. De Luca, 66’ rig. Elamraoui

Note: Ammoniti: Bertella (P), Denilson (M), Retucci (P), Bari (M). Espulsi: Marino (P) al 98’ per proteste. Recupero: pt 5’, st 9’.