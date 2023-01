Mattarella “I piccoli Comuni parte fondamentale del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Poste ci ricorda che 16 milioni di cittadini vivono in comuni con meno di 15mila abitanti, un’Italia fondamentale che copre l’80% del nostro territorio, una parte dell’Italia decisiva per il suo sviluppo e per il suo equilibrio”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della presentazione del progetto Polis- Casa dei servizi digitali di Poste Italiane.“Sappiamo che vi è un crescente disagio per il ritiro dei servizi che si è registrato e che incide sulla vita quotidiana dei nostri concittadini, si tratterebbe di una condizione di impoverimento e di una privazione di opportunità e di sviluppo. Ecco perchè risalta in tutta la sua importanza il valore che il progetto Polis intende offrire ai nostri concittadini”, ha sottolineato il capo dello Stato.“L’anno passato, ricordando i 160 anni di Poste, abbiamo sottolineato come il gruppo abbia accompagnato l’Italia non solo nel compito di garantire comunicazioni e di raccogliere l’area risparmio, ma anche nell’innovazione, contribuendo sempre più a rendere moderno il nostro Paese”, ha detto ancora Mattarella.

