Marsala: primi nomi della nuova Giunta Grillo. Ruggieri lascia?

Iniziano ad affiorare i primi nomi della nuova Giunta di Massimo Grillo. Dopo l’azzeramento dei giorni scorsi, il sindaco di Marsala si trova a dover districare nodi e non di poco conto. Va detto e ribadito, che da qualche anno azzeramento di Giunta non vuol dire il totale cambio di tutti gli assessori, ma anche solo di un avvicendamento parziale. Ma andiamo per ordine.

Paolo Ruggieri molto probabilmente non sarà più il vice sindaco di Massimo Grillo. Che l’avvocato accetti un ruolo assessoriale diverso da quello che assumeva in precedenza, ovvero la delega di Pubblica Istruzione e Cultura, sembra sempre più lontano. E questo porterebbe Ruggieri a non accettare di fare parte della rinnovata Giunta Municipale e a lasciare il posto. A ricoprirlo potrebbe arrivare però, un eletto nel partito di Ruggieri, area Progettiamo Marsala-Diventerà Bellissima, ovvero il consigliere comunale Piergiorgio Giacalone.

Il giovane esponente di Sala delle Lapidi però, per questioni di opportunità, potrebbe lasciare la poltrona di Palazzo VII Aprile. Al suo posto potrebbe arrivare in Consiglio, la prima dei non eletti di ProgettiAmo Marsala, ovvero Laura Saladino, che aveva ottenuto 352 voti.

Ad andare via, ormai quasi certo, saranno Arturo Galfano e Oreste Alagna. In quest’ultimo caso nelle scorse settimane, c’è stato un lungo via vai dal Palazzo Municipale con l’ex deputata regionale Eleonora Lo Curto che ha sempre ritenuto Alagna non removibile dalla Giunta Grillo. Pare però che invece vada via. E qui si apre il primo grosso grattacapo per il primo cittadino: sostituire la presenza della Lega/Prima l’Italia con un altro grosso partito in seno alla maggioranza. Sarà Fratelli d’Italia?

Altri due problemi sono relativi a Giuseppe D’Alessandro e all’assessore allo Sport Giacomo Tumbarello, arrivato al posto di Michele Gandolfo al primo azzeramento di Giunta un anno fa. Bisogna capire se verranno riconfermati o meno.

Un nome che gira secondo alcune ‘voci di corridoio’ istituzionale, è quello dell’avvocato Ignazio Bilardello, che in quota politica potrebbe entrare in Giunta.

Una cosa appare quasi certa: l’assessora ai Servizi Sociali, Valentina Piraino, è papabile alla vicesindacatura. Grillo l’ha voluta fortemente ed oggi potrebbe essere il nuovo ‘braccio destro’ del sindaco.

Massimo Grillo dovrà decidere a brevissimo, il tempo è tiranno al fine di ridare alla Città una macchina amministrativa efficace.