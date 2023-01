Marsala. Nasce la Giunta Grillo: Bilardello, Agate e Gerardi le new entry

E’ nata nel primo pomeriggio di oggi la nuova Giunta targata Massimo Grillo. Hanno prestato giuramento, alla presenza del Segretario Generale Comune di Marsala, Andrea Giacalone, i nuovi/vecchi assessori.

Tornano nell’Esecutivo dopo l’azzeramento, l’avvocato Michele Milazzo, il dirigente comunale in pensione Giacomo Tumbarello e l’avvocata Valentina Piraino che, almeno per il momento, costituisce l’unica presenza femminile nella squadra assessoriale grilliana.

Ci sono delle new entry; intanto occorre focalizzare la scena su coloro che sono stati sostituiti dal primo cittadino. Non ci saranno più Giuseppe D’Alessandro e Arturo Galfano, entrambi espressione – per la verità non molto convinta – del movimento che ha fatto capo al senatore alcamese Nino Papania. Viene sostituito, un pò a sorpresa, anche se prevedibile, Oreste Alagna che, seppur non avendo formalmente aderito ad alcun partito, era stato vicino alle posizioni dell’ex deputata Eleonora Lo Curto (Lega/Prima l’Italia). Quest’ultima era pienamente convinta di ribadire l’irremovibilità di Alagna e del suo partito in Giunta. Il tutto avvalorato anche dal vice presidente della Regione Sicilia Luca Sammartino, che nei giorni scorsi si era incontrato con Massimo Grillo.

Esce di scena pure il vice sindaco Paolo Ruggieri, come avevamo prospettato, al quale probabilmente era stata proposta una sorta di ridimensionamento. Sembra che il fedelissimo del Ministro Nello Musumeci non abbia accettato per sè e neppure per qualcuno della lista ProgettiAmo Marsala la carica assessoriale (si parlava con insistenza del consigliere comunale Piergiorgio Giacalone).

Nel ribadire che gli assessori per il momento sono, come previsto dalla legge, soltanto 6, Massimo Grillo ha lasciato aperta la porta ad un’eventuale discussione con Diventerà Bellissima per portare alla nomina di un settimo assessore (anche questo previsto dalla legge).

Ritornano ad occupare il loro ruolo, ma con deleghe probabilmente diverse, Michele Milazzo – che dovrebbe mantenere i servizi tra cui l’ambiente -, Valentina Piraino che oltre all’ambito Sociale potrebbe avere la delega all’Istruzione e la qualifica di vice sindaco, Giacomo Tumbarello che continuerà ad occuparsi di Urbanistica, lasciando quasi sicuramente lo Sport.

Le new entry sono l’imprenditore Salvatore Agate, titolare di un’azienda sul territorio, che potrebbe sostituire nelle deleghe Oreste Alagna, quindi Turismo e Attività Produttive; il Consigliere comunale Ivan Gerardi si occuperà di Lavori Pubblici, Servizi cimiteriali e idrici, e Ignazio Bilardello.

Per quanto riguarda Gerardi, come ci ha svelato, non lascerà la carica di consigliere comunale, operazione peraltro prevista dalla legge regionale. L’avvocato Ignazio Bilardello entra in Giunta in quota Fratelli d’Italia essendo egli stesso un dirigente locale del partito di Giorgia Meloni. Il legale marsalese dovrebbe occuparsi di Cultura e contenitori, di Sport e impiantistica.

Dopo il giuramento dei singoli assessori nella stanza del sindaco, è intervenuto Massimo Grillo il quale ha ringraziato coloro che hanno fatto parte della Giunta e che non sono stati riconfermati: “Faremo un lavoro più a contatto del territorio, delle istanze dei cittadini, senza tralasciare le opere strategiche. Per adesso la Giunta è al completo, le relative deleghe assessoriali verranno presentate il prossimo 2 febbraio alle ore 15, prima della prevista riunione del Consiglio comunale. Naturalmente, di quanto ho fatto oggi me ne assumo la responsabilità, la politica è fatta anche di questo. Ringrazio infine il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano che mi è stato vicino nel dialogo con i partiti di maggioranza”.

Occorrerà adesso vedere come si riposizioneranno i gruppi consiliari già dalla seduta del 2 febbraio prossimo che si terrà alle 17, poche ore dopo l’assegnazione delle deleghe.