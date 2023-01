Dario Safina resta deputato regionale, rigettato il ricordo di Domenico Venuti

Dario Safina rimane deputato regionale. Il ricorso presentato da Domenico Venuti, primo dei non eletti nella lista PD alle scorse Regionali, è stato rigettato.

La sentenza è stata emessa nel primo pomeriggio di oggi, dal Tribunale di Palermo, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati Francesco Micela, Giulio Corsini e Donata D’Agostino.



I due motivi – ovvero l’incarico di consulente a titolo gratuito per l’Amministrazione comunale di Trapani e l’ottenimento di un finanziamento da parte del Circolo del Tennis di cui Safina è ancora Presidente – addotti dai legali di Domenico Venuti, difeso da Guido Corso e Ignazio Scardina, sono stati ritenuti non validi ai fini della decadenza dal ruolo di deputato regionale di Dario Safina. Quest’ultimo è stato invece rappresentato dai legali Pasquale Perrone e Franco Campo.

La Corte, oltre a rigettare il ricorso che stabilisce lo status quo che era emerso dalle elezioni dello scorso 25 settembre, compensa tra le parti le spese del giudizio.