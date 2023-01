PD: costituito il coordinamento provinciale a sostegno di Elly Schlein

Costituito il coordinamento per la mozione a sostegno di Elly Schlein quale aspirante segretaria nazionale del Partito Democratico. Si vota il prossimo 26 febbraio e, nei territori trapanesi, si è messa in moto la macchina organizzativa. Folto e indicativo, per quanto riguarda il territorio trapanese, è il comitato a sostegno della Schlein: il coordinatore è Francesco Crinelli, portavoce è stata designata Licari. Per quanto riguarda il sostegno alla Shlein è da annoverare il contribuito dell’onorevole Dario Safina, deputato regionale del PD, pur se non firmatario (per scelta di rinnovamento) del documento in questione.

Ecco l’intero organigramma:

Marsala:

– Linda Licari

– Davide Piccione

_ Caterina Martinez

Mazara

– Giacometta Gandolfo

– Federica Palermo

– Davide piccione

– M. Luisa Presti

– Liliana Catanzaro

– Roberto Angileri

Trapani

– Andreana Patti

– Marzia Patti

– Giulia Passalacqua

Erice

– Maria Grazia Passalacqua

Partanna

– Francesco Crinelli

Castellammare

– Alessio Navarra

Campobello di Mazara

– Liliana Catanzaro

Petrosino

– Roberto Angileri

_ Caterina Marino

Valderice

– Cucciardi Sabrina

– Buzzitta Alessio

Il documento integrale di supporto a Elly Schlein

Ciò che accomuna noi, firmatari del documento a sostegno della candidatura di Elly Schlein alla segreteria nazionale del nostro partito? La necessità di contribuire alla rinascita del PD!

Storie, sensibilità politiche ed umane diverse, ma uniti nel ritenere che la sconfitta del Partito Democratico alle scorse elezioni e la conseguente consegna del nostro Paese a un Governo di destra, ben lontano dai nostri valori e da una Repubblica fondata sulla tolleranza e sulla condivisione di valori democratici antifascisti, debba diventare monito per costruire un nuovo percorso identitario. Un nuovo e credibile progetto ideale, politico e programmatico che parta dalle peculiarità di ogni singola regione d’Italia per farne un unicum in grado di rilanciare il nostro Paese.

“Concretezza” è la parola faro che vogliamo contraddistingua il nostro partito, ossia lo strumento di attuazione di una rinascita culturale ed economica per l’intera Italia.

Siamo stati al Governo ma, evidentemente, non abbiamo saputo veicolare i risultati positivi che hanno caratterizzato il nostro agire: ci siamo quasi volutamente, se non addirittura colpevolmente, separati dalla società e dalle domande di trasformazione e di protezione che milioni di persone domandavano e avanzavano.

Le condizioni di vita di milioni di persone sono peggiorate, moltissimi hanno difficoltà ad immaginare il loro futuro, la povertà aumenta, il lavoro povero continua ad esistere, in pochi anni i salari italiani hanno perso circa il 10% (in Germania sono aumentati del 33%, in Francia del 31%), la precarietà rimane il segno distintivo per giovani e donne e le diseguaglianze diventano più grandi, crescono e sono sempre più evidenti.

Se il Pd vuol essere lo strumento per un cambiamento in grado di generare speranza nel futuro, deve immaginare di ideare con convinzione un nuovo e credibile progetto ideale, politico e programmatico che renda il Pd ciò che era stato ipotizzato dovesse essere: portatore di buona politica e di futuro.

Tutto ciò è notorio ai candidati attuali alla segreteria del Pd, ma è a Elly Schlein che noi guardiamo poichè ci appare quella più innovativa e che meglio di altri/e può aprire un percorso politico capace di generare un Pd nuovo. Noi firmatari di questo documento siamo pronti, e da sempre, a lavorare per un progetto che renda riconoscibile e riconosciuto un partito di sinistra, progressista e democratico, quale dovrà essere il Pd, che si batte per una trasformazione sociale, economica e culturale del nostro Paese.

La proposta di Elly Schlein assicura un maggiore coinvolgimento del territorio trapanese, sensibile al tema della sostenibilità ambientale ( pensiamo all’istituzione del Parco Nazionale delle Isole Egadi e del Litorale trapanese), ai finanziamenti ad hoc per garantire l’occupazione delle donne, ad interventi capaci di snellire le procedure per le gare d’appalto bandite dagli Enti Locali e far ripartire le imprese. Ancora, temi come la salute pubblica in un territorio in cui si avverte la necessità che il PD si impegni con forza per incrementare le strutture sanitarie, come la lotta alla povertà che, per noi, non significa solo reddito di cittadinanza, ma anche politiche attive per il lavoro giovanile e degli over 50 puntando, come ribadito da Elly Schlein, al reddito minimo garantito da estendere anche ai produttori agricoli.

Questo, in grande ma sostanziale sintesi, è il contributo che mettiamo a disposizione degli iscritti/e, degli elettori e a tutti coloro che pur delusi sono interessati alla costruzione di un Pd nuovo. Con Elly Schlein un nuovo percorso non è soltanto immaginabile ma è certamente possibile!