Catania: “Fondi a Kite Fest, a Convitto di Marsala e a rassegna estiva partannese”

Porta la firma dell’onorevole Nicolò Catania (FdI) l’emendamento approvato in Commissione bilancio all’Ars, col quale è stata inserita la somma di 50 mila euro nella legge Finanziaria per l’iniziativa “Kitesurf festival” che si terrà nel 2023 a Marsala.

Su proposta dell’onorevole Catania il Governo regionale ha adottato, invece, un provvedimento che stanzia 100 mila euro per la gestione didattica e amministrativa del Convitto audiofonolesi di Marsala; la somma servirà per il pieno funzionamento della struttura sulla quale, mesi addietro, sono emerse criticità gestionali dovute proprio alla mancanza di fondi. Il Governo ha anche fatto stanziare 150mila euro per la rassegna estiva “Artemusicultura” di Partanna.

È passato in Commissione bilancio l’emendamento a firma tra gli altri anche dell’onorevole Nicolò Catania per lo stanziamento di una somma da utilizzare per l’abbattimento dei costi dei biglietti per le isole minori da parte di residenti e lavoratori pendolari.

“Tra gli impegni che abbiamo assunto c’è anche l’inserimento in Finanziaria di un fondo di 400 mila euro che servirà per i Comuni dal quale possono attingere a fondo perduto le somme necessarie per la progettazione nell’ambito del SIRU (Sistema integrato di rango urbano)”, afferma Catania.

Nell’ambito dell’attività parlamentare l’onorevole Catania ha contributo al fine di strutturare una migliore ripartizione dei fondi per la progettazione nei Comuni, garantendo il 50% a tutti gli enti e l’altro 50% in base al numero di abitanti: la somma stanziata è di 200 milioni per tutti i Comuni siciliani. Tra gli impegni del gruppo FdI anche interventi sul precariato, l’estensione oraria per il personale ASU, misure relative ai mutui per le giovani coppie, 20 milioni per i Siti Unesco, e 5,8 per le borse di studio in varie specializzazioni di Medicina.

L’onorevole Catania ha tenuto a ringraziare per la “proficua collaborazione”, l’assessore regionale all’economia Marco Falcone e i colleghi del gruppo Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.