Marsala: commozione per la scomparsa di Antonio Sollima

La comunità marsalese piange un altro figlio, venuto prematuramente a mancare all’affetto dei suoi cari. Si tratta di Antonio Sollima, 43 anni, ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna. Persona brillante, intellettualmente curiosa, piena di interessi e passioni, Antonio Sollima aveva conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, per poi iscriversi alla Facoltà di Astronomia, laureandosi nel 2002 e rimanendo in ambito universitario, come tanti giovani di talento che il nostro territorio contribuisce a formare per poi vedere realizzarsi professionalmente in regioni (o Stati) che offrono maggiori opportunità. Per tre anni aveva lavorato anche presso l’Osservatorio Astronomico di Tenerife, per poi tornare in Italia.

Recentemente, gli era stata diagnosticata una grave malattia, che – purtroppo – non gli ha lasciato scampo. La notizia del suo decesso ha destato grande commozione tra gli amici, che ne ricordano la grande caratura intellettuale, ma anche l’umiltà, la lealtà e la generosità che ha sempre dimostrato.