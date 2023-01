Luglio Musicale Trapanese: all’Ars la Commissione Bilancio dice sì all’aumento dei fondi

Approvato dalla commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana l’emendamento a firma del deputato regionale del PD Dario Safina che aumenta lo stanziamento per il Luglio Musicale trapanese di 150mila euro. I fondi regionali per l’ente trapanese vengono dunque raddoppiati, passando in totale a trecentomila euro l’anno.

“Ringrazio gli onorevoli Venezia e Cracolici – afferma l’onorevole Safina – per avere assicurato adeguato sostegno all’emendamento che avevo presentato in favore del Luglio Musicale Trapanese, originariamente per 100 mila euro e poi passato a 150mila euro. Grazie anche a tutti i colleghi del gruppo Pd che in queste ore si sono alternati, per il lavoro svolto e che ha portato al raggiungimento di questo importante traguardo”.