Il treno più lungo da Trapani a Ragusa oltre 13 ore, in Sicilia sono “viaggi della speranza”

Quando David Foster Wallace fu mandato in una nave da crociera per scrivere un reportage sui lussuosi viaggi ai Caraibi a bordo di immensi natanti, per raccontare servizi e impressioni dei clienti – e da cui poi fu tratto il libro “Una cosa divertente che non farò mai più” – l’esito di quello che avrebbe dovuto scrivere non fu proprio quello sperato dalla redazione che gliel’ha commissionato.

A Foster Wallace tutto sommato sulla crociera extralusso è andata bene nonostante la sua riluttanza, meno al giornalista de Il Corriere che ha affrontato il lungo viaggio in treno da Ragusa a Trapani, toccando anche Marsala e Mazara.

Il Regionale 21882 ha attraversato probabilmente le città e i paesaggi magnifici dell’isola, ma con passeggeri alquanto esasperati di non arrivare più a destinazione, persi tra problematiche varie, già di per se complesse, passaggi a livelli guasti, treni cancellati, tratte spostate ed ore e ore di viaggio.

Tanto da definirlo il viaggio in treno più lungo, proprio quello dalla città iblea fino al capoluogo della Provincia trapanese, che è durato 13 ore e 8 minuti esatti.

Ma che le tratte in treno in Sicilia siano più un viaggio della speranza, questo era noto, soprattutto agli isolani che da Palermo a Marsala impiegherebbero se va bene 4 ore.

La linea ferrata siciliana andrebbe rinnovata attraverso un’opera imponente infrastrutturale, attraverso l’arrivo di nuovi mezzi, l’investimento, parallelamente, sull’eliminazione dei passaggi a livello. Se ne parla da anni ma ancora nessun intervento è iniziato in tal senso.