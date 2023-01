In Sicilia in arrivo i Giorni della Merla negli ultimi scampoli di gennaio

Dopo il bel tempo di dicembre e dei primi di gennaio, è inevitabile che il gelo arrivasse anche in Sicilia come la pioggia. Ed infatti sono in arrivo i famosi “Giorni della Merla“. Secondo la tradizione rappresenterebbero il periodo breve più rigido dell’anno.

L’isola, da Occidente a Oriente, sarà protagonista di giornate parzialmente nuvolose con possibilità di piogge. Le temperature, rimarranno basse sia nei valori minimi che nei valori massimi negli ultimi giorni di gennaio a partire da oggi.

Quindi si parla di minime pari anche a 0 o 1-2°, fino a massime di 15-16°.