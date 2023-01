Rinasce il PSI a Marsala, neo segretario Antonio Consentino

Giovedì 26 gennaio alle ore 18. 30, a Marsala, nella storica sede di corso Gramsci, si è tenuta una riunione del Partito Socialista Italiano con l’obiettivo di rilanciare il partito nella città lilybetana, storicamente a vocazione socialista, indi procedere alla elezione della nuova segreteria e del nuovo direttivo.

Alla presenza del vice segretario nazionale e segretario regionale Nino Oddo, del segretario provinciale Vita Barbera, del componente della direzione nazionale Cati Marino, nonché di numerosi iscritti e simpatizzanti, si è così proceduto al “passaggio di testimone” fra Lucia Cerniglia e Antonio Consentino che ha assunto il ruolo di segretario comunale del partito.

Ad introdurre i lavori Nino Oddo il quale, fra l’altro, ha rilevato come “… Marsala per la sua storica tradizione socialista meriti una presenza forte e rinnovata del Psi, soprattutto in un momento politico nel quale a Marsala la politica, quella vera, langue“. Ha poi preso la parola la segretaria uscente Lucia Cerniglia la quale ha passato in rassegna i momenti salienti del suo mandato e ricordato come nel 2016 ebbe a ricoprire l’incarico di assessore della giunta capitanata dall’ex sindaco Alberto Di Girolamo.

Dopo molti altri proficui interventi si è quindi proceduto alla proclamazione di Antonio Consentino a segretario comunale del partito.

Antonio Consentino, avvocato, 57 anni, nel prendere la parola si è dichiarato orgoglioso di ricoprire l’incarico di segretario del partito socialista italiano nella città di Marsala e non ha mancato di ringraziare i vertici del partito, oltre che tutti i presenti alla riunione.

Il neo segretario ha poi evidenziato come “… l’obiettivo primario sia il rifondare la sinistra nella città di Marsala ed il rilancio del PSI, anche in vista delle prossime elezioni amministrative in occasione delle quali il partito dovrà presentare una lista di candidati di spessore al Consiglio Comunale ed avere l’autorevolezza di potersi sedersi al tavolo per dare il proprio contributo anche sulla scelta del candidato sindaco“.

Nelle more – ha aggiunto l’avvocato Consentino – non ci si potrà esimere dal coinvolgere i giovani con una strategia argomentativa nuova e diversa, anche mettendo da parte il c.d. “politichese”. Sarà pure necessario e doveroso vigilare concretamente sull’attività dell’attuale amministrazione.

“Ed ancora – ha affermato il neo segretario – dobbiamo iniziare con la più viva sensibilità, ad organizzare un gruppo ad ampio respiro che sia un giusto mix tra giovani e “diversamente giovani”, con lo scopo di indirizzare la nostra attività verso il bene della città di Marsala, tentando fattivamente di risvegliare nei socialisti oggi comprensibilmente isolati e demotivati lo spirito riformista, all’insegna degli immancabili, nobili valori che hanno sempre contraddistinto l’azione socialista… Massima è la disponibilità ad interloquire sin da subito con le altre forze politiche cittadine dell’area di centro-sinistra, quali il partito democratico, verdi e sinistra italiana, nonché associative, che, come noi, hanno iniziato un progetto di totale rinnovamento, basato su un lavoro che porti poi ad una visione comune di Città, creando una piattaforma programmatica in linea con le esigenze di Marsala e idei marsalesi. La stessa disponibilità non potrà esserci verso tutti coloro che non sono d’accordo con noi su un rinnovamento totale di cui questa Città ha assolutamente bisogno“.

Questo, quindi, il nuovo organigramma del PSI marsalese:

Segretario: Antonio Consentino

Presidente: Lucia Cerniglia

Segreteria: Salvatore Colicchia, Giovanni Di Girolamo, Donatella Fiorito, Stefania Nuccio.

Direttivo: Michele Anastasi, Nino Barbera, Franca Basiricò, Rosario Cangelosi, Pietro D’Alberti, Giusy Fiocca, Giuseppe Galfano, Nino Galfano, Gaspare Gandolfo, Florinda Licari, Pino Licciardi, Nino Maltese, Gaspare Marino, Alessandro Montalto, Fabrizio Rizzo.