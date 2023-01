Marsala Calcio: lasciano i soci Di Dia e Centonze

La società Football Club Marsala ha reso noto che nel pomeriggio di mercoledì, i soci Vito Di Dia e Piero Centonze si sono dimessi da tutte le cariche societarie cedendo anche le quote possedute. Il Marsala Calcio, augura “… le migliori fortune sia personali che sportive agli amici Vito e Piero, ringraziandoli per l’enorme contributo fornito nel riportare il titolo calcistico della Città in mano ad una cordata di marsalesi”.

Entro il fine settimana verrà completato l’organigramma societario con l’ingresso di nuove figure che daranno linfa vitale a questo progetto che, come già dichiarato dal Direttore Generale Diego Renda, sono state invitate a far parte di una programmazione a lungo termine con l’intento di riportare il Marsala in platee calcistiche più consone.