Mamadou torna a casa grazie alla raccolta fondi delle associazioni marsalesi

E’ andata a buon fine l’iniziativa solidale “Riportiamo a casa Mamadou”. Le associazioni Africa Solidale oltre il Mediterraneo, Amici del Terzo Mondo, Arché Onlus, I Fenici Rugby Marsala, Libera “Vito Pipitone” avevano chiesto ai marsalesi e a tutte le persone di buon cuore di aiutare uno sfortunato ventenne di origine senegalese, giunto nelle coste siciliane dopo un lungo viaggio attraversando il Sahara.

Nonostante avesse trovato la salvezza nella nostra isola, Mamadou si è ammalato di un grave tumore che non gli ha lasciato scampo. La raccolta fondi ha avuto come scopo quello di riportare la salma del giovane nel suo paese di origine, per dare conforto alla madre.

Oggi la buona notizia, confermata su Facebook da Enzo Zerilli di “Amici del Terzo Mondo: “Diallo Mamadou è in viaggio per far ritorno nella sua terra nativa, il Senegal. Ringraziamo tutte le associazioni e le persone che si sono prodigate per riportare Mamadou a casa. Un grazie particolare alla comunità africana. Riposa in pace Mamadou”.