La prossima giunta

Come leggerete in altra parte del giornale, il sindaco di Marsala ha deciso di azzerare la giunta e “promesso” che cambierà gli assessori nei prossimi giorni. Premettiamo che è tutto legittimo, rientra tra le prerogative che ai primi cittadini assegna la legge. Quindi Massimo Grillo faccia come ritiene opportuno. Nell’interesse prima della città, poi della maggioranza che lo sostiene e lo ha accompagnato durante la sua corsa verso il palazzo del governo della città e poi anche, secondo le idee che si è formato, sulla giunta che ha terminato ieri il suo lavoro. Come è già accaduto, proprio a Marsala e con l’attuale sindaco, adesso si “usa”, non so se ci capite, procedere all’azzeramento di tutta la giunta per poi rinominare quasi tutti e sostituirne soltanto qualcuno.

Anche questo è legittimo. Ricordiamo sin da ora che gli assessori che saranno sostituiti sono stati scelti dal sindaco… che evidentemente ammette di avere sbagliato. Quello che non comprendiamo e attendiamo che il sindaco lo chiarisca alla città e magari lo faccia tramite la stampa è altro. Signor sindaco, perché dopo avere, giustamente dal suo punto di vista, difeso il lavoro della sua amministrazione, ora avverte la necessità di cambiare? Chi è che tra gli assessori non l’ha convinta e soprattutto perché? Qualche buca di troppo? Illuminazione pubblica insufficiente? Uffici comunali gestiti male? Spazzatura oltre il lecito in giro per Marsala? (qui parte della colpa è della gente, che come è noto lei signor sindaco non può cambiare).

Se i cambi andranno verso questa direzione, comprendiamo. Capiremmo un poco meno se gli avvicendamenti assessoriali dovessero avvenire perché qualche partito della sua maggioranza le tira giacca, magari più forte di altri. Gli assessori si cambiano, è una nostra opinione, soltanto se non vanno bene. Eviti, per usare un’ espressione che arriva dalla storia politica da cui lei proviene, di “gettare il bambino assieme all’acqua sporca”.