Azienda Siciliana Trasporti, si dimette presidente collegio sindacale

PALERMO (ITALPRESS) – Maria Antonia Battaglia, presidente del Collegio sindacale di Ast Spa, ha rassegnato le dimissioni. Si appesantisce pertanto la situazione in seno all’Azienda Siciliana Trasporti che sta attraversando una grave crisi economica. In una lettera al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessorato all’Economia, Battaglia ha comunicato la sua decisione motivata “dai contrasti con l’Organo amministrativo della società” che a suo parere “arrecano nocumento al normale svolgimento dell’attività del collegio e alla gestione dell’azienda che in questo momento si trova in una situazione di grave crisi”. Sulla vicenda il governatore Schifani aveva già assunto una posizione molto rigorosa riguardo al controllo dei conti. Il buco ammonterebbe dai 50 ai 70 milioni di euro e non mancano le perplessità sulla ricapitalizzazione dell’azienda.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).