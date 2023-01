Ucraina, Zelensky: “Solo le armi neutralizzano i terroristi russi”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Solo le armi neutralizzano i terroristi russi”. A dirlo in un videomessaggio è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Oggi – sottolinea – abbiamo resistito a un altro massiccio attacco missilistico da parte dei terroristi. Un colpo che conferma in pieno tutto ciò di cui abbiamo parlato con i nostri partner. Questa aggressione russa può e deve essere fermata solo con armi adeguate. Lo Stato terrorista non capirà nient’altro. Armi sul campo di battaglia. Un’arma che protegge il nostro cielo. Nuove sanzioni contro la Russia. Dobbiamo lavorare ancora più attivamente per creare un tribunale sul crimine di aggressione russa contro l’Ucraina. Ogni missile russo contro le nostre città, ogni drone iraniano usato dai terroristi sono argomenti per cui sono necessarie più armi”.

Secondo Zelensky “… solo le armi neutralizzano i terroristi. Stiamo espandendo la nostra coalizione di carri armati (stiamo aspettando una decisione da parte del Canada, vi ringrazio per questo). Ci sono già 12 Paesi. E sono grato a tutti coloro che nel mondo stanno davvero combattendo contro il terrorismo assieme a noi, che stanno accelerando la fornitura delle attrezzature di difesa necessarie all’Ucraina e che sono pronti ad aumentare la pressione delle sanzioni sullo stato terrorista”.

