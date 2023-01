Trapani 2023, il M5S resta alternativo a Tranchida e apre al civismo

Il Movimento 5 Stelle conferma la propria scelta per le prossime amministrative, alternativa alla coalizione del sindaco Giacomo Tranchida, pronto a ricandidarsi la prossima primavera. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi alla presenza dei deputati regionali Nuccio Di Palma e Cristina Ciminnisi e delle consigliere comunali Chiara Cavallino e Francesca Trapani, il M5S si è dichiarato “pronto a far voltare pagina a Trapani, ad amministrare la città forte dell’esperienza maturata sia in consiglio comunale che sul territorio e dentro le istituzioni”. “Apriamo alle forze civiche alternative – ha affermato Cristina Ciminnisi – a quelle del centrodestra e agli elettori del centrosinistra che non si rivedono nell’esperienza amministrativa di Giacomo Tranchida. Vogliamo costruire il fronte veramente progressista, ed essere il perno di una possibile coalizione che aggreghi persone e valori che in questi anni abbiamo difeso anche in consiglio comunale con le nostre consigliere Trapani e Cavallino. Una base da cui vogliamo partire e su cui vogliamo costruire una nuova Trapani”.

Ha poi aggiunto l’onorevole Nuccio Di Paola: “Così come stiamo sperimentando in altre città vogliamo essere una forza su cui costruire un modello amministrativo efficiente e credibile. Orgogliosi della nostra identità ma allo stesso tempo aperti al dialogo con gli altri senza pregiudizi. Apriamo quindi alle forze del centrosinistra, ai movimenti civici, alle forze ecologiste e ambientaliste, alle donne e uomini di sinistra, che non si rivedono nell’esperienza amministrativa di Tranchida. Sappiamo di essere attivi, in crescita nei sondaggi e di essere la prima forza politica in Sicilia, ragioni per le quali molti si vogliono avvicinare al Movimento 5 stelle. Per questo motivo per l’appunto valuteremo ciascuna proposta di candidatura con molta attenzione”.