Oltre 600 firme per Elly Schlein in Sicilia. Lima: “Cresce l’entusiasmo intorno alla sua proposta politica”

Buon risultato, in Sicilia, per i sostenitori della candidatura alla guida del Pd di Elly Schlein. A supporto della parlamentare dem hanno firmato oltre 600 siciliani.

Soddisfazione viene espressa, a riguardo, da Sergio Lima, per il coordinamento regionale della mozione Schlein: “Oltre 600 firme raccolte in poche ore a sostegno della candidatura di Elly Schlein come segretaria del Partito Democratico. Più del doppio di quelle necessarie. Un risultato che conferma la crescita dell’entusiasmo attorno alla proposta politica di Elly. 600 sottoscrizioni e 600 storie: amministratori e amministratrici di grandi e piccoli centri, iscritti ed iscritte di lungo corso e neo tesserati al pd, giovani e meno giovani. 600 firme che raccontano di un partito democratico che vuole rigenerarsi e lanciare una sfida forte alla destra che umilia il sud con autonomia differenziata e stipendi geograficamente variabili. Un pd che guarda alle grandi sfide del cambiamento climatico, che chiede di non abbassare la guardia sulle ingerenze delle mafie nell’economia dell’isola, che vuole essere all’altezza delle sfide del mondo contemporaneo. Con coraggio ed entusiasmo”