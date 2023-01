Marsala: Consiglio all’attacco di Grillo dopo l’azzeramento

E’ durata poco più di un’ora la seduta del Consiglio comunale di Marsala. Al centro del dibattito andato in scena a Sala delle Lapidi l’azzeramento della Giunta comunale, disposta in mattinata dal sindaco Massimo Grillo. Su sollecitazione di alcuni consiglieri comunali, il presidente Sturiano ha telefonato al primo cittadino, chiedendo se sarebbe arrivato a Sala delle Lapidi. Grillo, però, ha fatto sapere di non poter presenziare ai lavori, per sopraggiunti impegni (una videoconferenza in programma in concomitanza con la seduta).

A quel punto, i consiglieri di maggioranza e le opposizioni hanno stigmatizzato l’assenza del sindaco, ritenendo di non poter andare avanti con l’ordine del giorno in quanto i punti previsti (tra cui le interrogazioni) non potevano essere trattati in mancanza degli assessori competenti e del primo cittadino. Tra i più duri Gabriele Di Pietra (Civicamente) che ha detto che oltre ad azzerare la sua compagine assessoriale il sindaco avrebbe fatto bene a dimettersi. Sulla stessa scia Rino Passalacqua, che ha definito Grillo “incapace di governare”, tornando a bacchettare l’amministrazione sul progetto riguardante la realizzazione di un ippodromo a Scacciaiazzo. Critici anche Nicola Fici (“il sindaco l’anno scorso portò la crisi in Consiglio, quest’anni ha fatto l’opposto: sta amministrando in maniera confusa”) e – con toni diversi – Flavio Coppola, Leo Orlando, Pino Carnese, Pino Ferrantelli e Elia Martinico.

Enzo Sturiano, da parte sua, ha comunque provato a difendere l’amministrazione, ricordando che la Giunta ha sempre presenziato con qualche suo esponente alle sedute consiliari, aggiungendo che il sindaco avrebbe dato la propria disponibilità ad essere in Consiglio il prossimo 2 febbraio (quando, verosimilmente, dovrebbe già essere attiva la nuova squadra di assessori). Preso atto dell’impossibilità di un dibattito politico con il primo cittadino, su spinta dei consiglieri il presidente Sturiano ha, infine, deciso di concludere i lavori e dichiarare sciolta la seduta.