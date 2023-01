Governo, Salvini “Cinque anni davanti, segnali di grande compattezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo cominciato a fare, abbiamo 5 anni davanti. Intanto abbiamo fermato la Fornero, abbiamo ampliato la flat tax ai redditi fino a 85 mila euro, e nel mio ministero stiamo accelerando e sbloccando. E’ un momento difficile per molti italiani, abbiamo dato segnali di compattezza, alla faccia di chi dice che siamo divisi, e abbiamo fatto cose che aiutano gli italiani”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. “Lavoro benissimo con Giorgia – aggiunge – c’è grande sintonia e lavoreremo benissimo per 5 anni. La o il presidente? Io la chiamo Giorgia e se uno è bravo, è bravo, che sia uomo o sia donna”.

