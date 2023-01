Al Cinema Golden di Marsala “Me contro Te” e “The Plane”

Al Cinema Golden di Marsala doppia proiezione anche questa settimana. Resta in programmazione il film per ragazzi “Me contro Te – Missione Giungla” alle ore 16, 17.30 e 19. Stravincendo al box office, Luì e Sofì tornano con una nuova minaccia che incombe sulla Terra. Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Alle ore 20.30 e alle 22 invece, verrà proiettato il film con Gerard Butler “The Plane”.

Un pilota di aerei di linea dal passato militare, ora vola su tratte secondarie a causa di una rissa. Ha perso la moglie e deve tornare dalla figlia ma una tempesta finirà per far precipitare l’aereo in un’isola delle Filippine in mano alla guerriglia separatista. Una terra di nessuno dove Brodie si dovrà alleare con Gaspare, un latitante accusato di omicidio che viaggia in manette insieme ai passeggeri.