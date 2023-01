Castelvetrano e Campobello in corteo contro la mafia. “La Sicilia non è di Cosa Nostra”

“La Sicilia è nostra e non di Cosa Nostra”: è lo slogan che ha accompagnato la manifestazione contro la mafia promossa dai Comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano dopo l’arresto del boss Matteo Messina Denaro.

Il primo braccio del corteo è partito dall’edificio dell’ex Mocar, ultimo immobile del territorio castelvetranese e bene confiscato alla mafia per procedere fino al primo covo dell’ex latitante Matteo Messina Denaro, in via Cb31 (Vicolo San Vito) a Campobello, dove nel frattempo è confluita anche la comunità campobellese, a sua volta partita dalla chiesa della Madonna di Fatima. Un abbraccio simbolico tra le due comunità che in questi giorni si sono maggiormente ritrovate al centro delle cronache e dell’attenzione mediatica, in seguito all’arresto di Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza.

Tanti gli studenti, i cittadini, i rappresentanti della società civile che hanno partecipato al corteo. Presenti anche il vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella, il vescovo emerito, Domenico Mogavero, i sindaci di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, e di Castelvetrano, Enzo Alfano, e i primi cittadini (o i loro delegati) degli altri 23 Comuni della provincia di Trapani.

La Città di Marsala presente alla manifestazione contro la mafia organizzata dai comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, cui ha partecipato il vice sindaco Paolo Ruggieri: “Era doveroso esserci e sono stato onorato di rappresentare in tale occasione l’amministrazione guidata dal Sindaco Grillo. Le Istituzioni devono palesare sempre l’impegno contro ogni illegalità e lavorare per il benessere delle collettività amministrate. L’arresto del boss Matteo Messina Denaro deve essere uno stimolo per sconfiggere definitivamente la malapianta della mafia. Mi piace dedicare le due lanterne volanti, levate nel cielo di Campobello di Mazara, a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nonché a tutte le vittime della mafia”. Le

Istituzioni devono in tutti i modi contrastare il malaffare e le attività delle associazioni mafiose promuovendo la cultura della legalità. L’amministrazione Grillo anche in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio ha promosso iniziative culturali, progetti di cittadinanza attiva e percorsi di legalità per continuare a contrastare quel velo di omertà che offusca ancora la nostra Sicilia. L’arresto del boss Matteo Messina Denaro ci riporta alle parole di Giovanni Falcone: “la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine”.