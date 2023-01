Al Carpe Diem di Marsala all’ora del tè con Rondinelli e I Musicanti

Sette capitoli, dal parto di una madre che dà suo figlio alla luce, fino al parto della stessa madre che consegna suo figlio all’eternità dei giusti. Questo e molto altro è “Sciara – Prima c’agghiorna” il libro/audiolibro, in siciliano con traduzione in italiano, scritto e interpretato da Luana Rondinelli, con le musiche de I Musicanti di Gregorio Caimi, edito da Navarra editore.

L’opera letteraria sarà protagonista dell’incontro con l’autore all’ora del tè” organizzato dall’officina artistica Carpe Diem, in via Armando Diaz n. 2, sabato 28 gennaio alle ore 17 all’interno dell’Auditorium Vito Trapani. L’opera “Sciara – Prima c’agghiorna” scritta ed interpretata da Luana Rondinelli, prende spunto dal romanzo “Francesca Serio. La madre” di Franco Blandi, con una veste nuova grazie alle musiche de “I Musicanti” di Gregorio Caimi, con le fotografie di Salvatore Sinatra, con il progetto grafico di Manolo Linares.

Il libro è un lungo monologo in cui a parlare è Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale, la prima mamma socialista che è stata al fianco del figlio nelle battaglie per la dignità e il lavoro dei contadini, ma è al contempo uno spaccato d’amore, di poesia, di forza civile e di coraggio in quanto a parlare è stata la prima donna della storia che ha denunciato la mafia facendo nomi e cognomi.

Il libro, grazie alla presenza di un QRCode, si trasforma in audiolibro e consente a chi ne fruisce di poter ascoltare direttamente la poesia di Luana Rondinelli dalla sua stessa voce, arricchita dalla presenza della musica dei Musicanti: Dario Li Voti percussioni; Gianluca Pantaleo contrabbasso; Natale Montalto fisarmonica; Vincenzo Toscano violoncello; Gregorio Caimi chitarre; Debora Messina Voce. L’appuntamento è ad ingresso libero. Nel corso del pomeriggio agli intervenuti sarà servito il tè.