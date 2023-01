Shiffrin vince il gigante di Kronplatz, Brignone terza

KRONPLATZ (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante femminile di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Con il tempo complessivo di 2’00″61, la fuoriclasse statunitense, già in testa dopo la prima manche, precede di 45 centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami, seconda, e di 1″43 Federica Brignone, terza e migliore delle azzurre. Confermato dunque il podio virtuale della manche iniziale, con Shiffrin che centra sulle nevi italiane il suo 83esimo successo in carriera: ora è sempre più al comando nella classifica generale di Coppa del Mondo. Anche Marta Bassino ribadisce il decimo posto del primo round, a 2″60 dalla vincitrice che strappa proprio all’azzurra il pettorale rosso di leader di specialità.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).