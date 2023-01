Omicidio Amatuzzo, in settimana le verifiche sui cellulari della vittima e del marito

In settimana riprenderanno le operazioni di verifiche su cellulari e computer da parte del consulente della procura su tutti i dispositivi elettronici di Maria Amatuzzo e del suo ex Ernesto Favara.





La procura ha disposto questi accertamenti al fine di verificare i rapporti tra i due nell’ultimo periodo ma soprattutto per accertare se effettivamente ci siamo stati dei contatti il giorno prima o il giorno stesso dell’omicidio della ragazza da parte del marito.



Da quello che sembra emergere i due erano in fase di separazione e i rapporti si erano appianati in tale direzione. La procura vuole capire il perché di questo gesto da parte del marito se vi era già stato un sostanziale allontanamento della ragazza già nei mesi addietro.



Sembra che la ragazza avesse un nuovo compagno.

Intanto come abbiamo già scritto e come riferito dal difensore del padre di Maria, avvocato Vito Cimiotta del Foro di Marsala, il 26 gennaio riprenderà il processo per lesioni e minacce a carico del Favara.



“Lo zio della giovane donna uccisa – afferma il legale di parte civile – che la stessa aveva denunciato anche uno strangolamento con una lenza da pesca ma di tale episodio sembra non esserci traccia nei capi di imputazione”. Comunque, prima di dare certezza di questa circostanza, si dovrà verificare gli atti per accertare cosa la donna avesse denunciato nello specifico, non avendone al momento ancora contezza”.