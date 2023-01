Schifani sposta Elvira Amata al turismo. Scarpinato va ai beni culturali

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha disposto questo pomeriggio un cambio di deleghe all’interno della giunta regionale: Elvira Amata ricoprirà l’incarico di assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo mentre Francesco Paolo Scarpinato si sposterà all’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana.

Si tratta di un avvicendamento atteso da giorni, alla luce delle polemiche che hanno accompagnato il maxi contributo che l’assessorato al turismo aveva disposto per la promozione della Sicilia al prossimo Festival di Cannes. Nonostante i chiarimenti di Scarpinato, gran parte della maggioranza è rimasta su posizioni critiche verso questa scelta e il presidente Schifani ha dunque trovato una soluzione mediana, tenendo in giunta l’esponente palermitano di Fratelli d’Italia, ma con deleghe assessoriali diverse rispetto a quelle assegnate a metà novembre. Contestualmente, con il trasloco della Amata, il partito di Giorgia Meloni conserva comunque l’ambita delega al turismo, che con il governo Musumeci era stata esercitata per cinque anni da Manlio Messina.