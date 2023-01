Promozione: il Marsala perde 4 a 0, il Petrosino sconfitto a tavolino

Era una 16° giornata importante per il Football Club Marsala, quella di

domenica, una giornata casalinga contro il Città di Carini nel Campionato di Promozione. Ma non l’ha sfruttata come d’abitudine in questa stagione.

Carini si impone però con un netto 4-0 sul campo del Marsala, dando continuità al successo della scorsa settimana nel derby contro l’Iccarense.

Per quanto riguarda proprio il Petrosino 1969, dopo una buona campagna mercato e dopo un discreto avvio di Campionato, i giallorossi si sono persi e nonostante le buone premesse non si sono presentati a Carini per giocare contro l’Iccarense che quindi vince la gara a tavolino (3 a 0).