MPA Trapani: “Sposiamo la candidatura di Miceli, centrodestra sia compatto”

“Le appena passate elezioni regionali e nazionali hanno determinato certamente, e senza alcuna smentita, la volontà dell’elettore di un ritorno ai valori e ai contenuti dei partiti. Lo abbiamo auspicato alla costituzione del nostro coordinamento comunale e lo ribadiamo oggi all’ufficializzazione della candidatura dell’avvocato Maurizio Miceli che abbiamo accompagnato già nelle primissime fasi di proposta, individuandola e sposandola come espressione di quella che dovrà essere una formazione di chiaro indirizzo politico per dare una svolta amministrativa alla città di Trapani“.

Lo afferma in una nota Maricò Hopps, coordinatrice provinciale dell’MPA di Trapani che invita gli altri partiti del centrodestra e i movimenti civici, a riunirsi in un tavolo di confronto che dia il via alla campagna elettorale nella Città capoluogo di Provincia.

“Mpa Trapani, che dalla sua nomina ha immediatamente lavorato all’aggregazione per la composizione di liste autorevoli e competitive, si porrà al centro di quel necessario dialogo con le altre forze che partendo dalle elezioni amministrative di Trapani guardano già al prossimo passo per il ritorno alla normalità di questa provincia – afferma Hopps -. Da Trapani città deve partire il centrodestra per arrivare a Trapani provincia; dalla responsabilità che ogni partito è chiamato ad assumersi con le elezioni amministrative per consentire al capoluogo una rinascita politica amministrativa nasce anche quella che guarda all’intera provincia”.