L’Handball Erice cade in casa contro la Jomi Salerno

Sconfitta per l’Handball Erice, che cade in casa, al PalaCardella, contro la temibile Jomi Salerno con il risultato finale di 20 a 27. Una gara che era iniziata bene per la formazione ericina, per poi perdersi nel finale del primo tempo. Salerno riesce ad acquisire, con merito, il vantaggio fondamentale per la gestione delle redini del gioco. Erice ha provato a rientrare in gara, ma Salerno è stata brava a respingere ogni attacco, riuscendo così a conquistare il successo. Tra le singole non bastano le sei realizzazioni di Mrkikj e l’esordio in campo di Ekoh, che ha chiuso il match con quattro reti.

Primo tempo_ Gara intensa, che vede Erice andare avanti con il doppio vantaggio, grazie alle realizzazioni di Mrkikj(9’ 5-3). Le difficoltà offensive di Erice, portano Borsos al time-out (18’ 7-6). Salerno reagisce e riacquisisce la parità (24’ 8-8). Nel finale della prima frazione i due minuti sanzionati a Mrkikj e a Tarbuch, consegnano il vantaggio delle ospiti, che, con merito chiudono il primo tempo sul 9 a 13.

Secondo tempo_ Erice riprende con le difficoltà in attacco, che costringono a Borsos di chiamare un time-out (35’ 11-16). Salerno allunga e chiama un minuto di sospensione per gestire il vantaggio acquisito (43’ 13-19). Pur reagendo, Erice non riesce a ricucire il gap e Borsos tenta di raddrizzare il tiro con l’ultimo time-out (56’ 19-25). Nel finale Salerno festeggia il meritato successo per 20 a 27.

Tabellino di gara

Ac Life Style Erice vs Jomi Salerno 20-27

Parziali: (9-13; 20-27).

Ac Life Style Erice: Masson (p), Tarbuch 1, Mrkikj 6, Benincasa, Losio 2, Landri, Cozzi 1, Iacovello (p), Basolu 2, Gorbatsjova 2, Pugliara 2, Coppola, Ekoh 4, Podariu.

Allenatore: Edina Borsos.

Jomi Salerno: Rizo 4, Stellato, Dalla Costa 3, Rossomando 4, Avagliano, Squizziato 2, Cirino, Di Giugno (p), Stettler 3, Bajciova 3, Manojlovic 7, Napoletano 1, Pereira (p), Lauretti Matos.

Allenatore: Francesco Ancona.

Arbitri: Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe.