Arrestato Andrea Bonafede, l’uomo che aveva prestato la propria identità a Messina Denaro

E’ stato arrestato Andrea Bonafede. Si tratta del geometra campobellese che aveva “prestato” la propria identità al boss Matteo Messina Denaro, consentendogli di occultare la propria reale identità durante il ricovero presso la clinica “La Maddalena” di Palermo. Interrogato nei giorni scorsi dalla Procura di Palermo, Bonafede ha raccontato di aver incontrato un anno fa il suo vecchio amico d’infanzia, che gli aveva chiesto di acquistare un appartamento, dandogli 15 mila euro in banconote da 50 euro. Proprio ad Andrea Bonafede è risultato formalmente intestato il primo covo del boss scoperto dai carabinieri a Campobello di Mazara, in via CB 31.

Iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di procurata inosservanza della pena (nella fattispecie, le condanne all’ergastolo emesse nei confronti di Messina Denaro), Bonafede ha risposto nei giorni scorsi alle domande dei magistrati. L’arresto è stato chiesto dal Procuratore Capo Maurizio De Lucia ed eseguito dai Carabinieri del Ros presso l’abitazione della sorella di Andrea Bonafede, dove l’uomo si trovava.