Separazioni giudiziali, in vigore la nuova legge: ecco cosa cambia. Il parere degli avvocati

Un avvocato esperto come Gian Ettore Gassani, presidente dell’Ami, associazione matrimonialisti italiani, la definisce una “rivoluzione copernicana”. Rivoluzione che rischia però di franare per la “per la gravissima carenza di magistrati specializzati in tema di famiglia e minori”. Alla fine di febbraio, con almeno 120 giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti, entrerà in vigore la riforma Cartabia sul diritto di famiglia.

Con un anticipo di quattro mesi, a fine febbraio, la riforma Cartabia inizierà ad essere applicata. Tempi più brevi nelle cause tra coniugi, ascolto del minore, udienze dimezzate, divorzio contestuale. I dubbi degli avvocati: “Non possiamo farcela, nei tribunali mancano i giudici, così si rischia il fallimento delle nuove norme”