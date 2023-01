Marsala, si è spento Rocco Pulizzi. E’ stato vicesindaco e dirigente sindacale

Un altro lutto nelle ultime ore per la comunità marsalese. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Rocco Pulizzi, 96 anni.

Molto conosciuto in città per il suo impegno politico, sindacale e nell’ambito dell’associazionismo, Rocco Pulizzi era stato due volte vicesindaco di Marsala (nella seconda metà degli anni ’60 e tra il 1984 e il 1985) e due volte consigliere comunale (dal 1964 al 1969 e dal 1980 al 1985).

Conseguito il diploma di perito agrario, ha svolto l’attività di impiegato regionale con la qualifica di assistente amministrativo presso la presidenza della Regione Siciliana, ricoprendo inoltre ruoli apicali nel sindacato: è stato a più riprese dirigente comunale e provinciale della Uil e segretario generale per la provincia di Trapani dal 1969 al 1976. Per cinque anni – tra il 1972 e il 1977 – ha ricoperto, inoltre, la carica di presidente del comitato provinciale dell’Inail. E’ stato anche alla guida di cooperative e consorzi agricoli e dal 1974 al 1979 componente del comitato nazionale per la tutela dei vini a denominazione di origine (Doc).

Più recentemente è stato anche coordinatore comunale dei pensionati della Uil e presidente provinciale dell’Ada fino al 2016. Agli anziani ha dedicato parte del suo tempo libero anche presso la Casa di Riposo “Giovanni XXIII” di Marsala.