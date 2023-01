Marsala: deceduti l’ex consigliere Ignazio Scavone e il dottor Tommaso Spadaro

Lutti per la comunità marsalese. Sono deceduti oggi il ragioniere Ignazio Scavone, per tanti anni consigliere e assessore comunale e il dottor Tommaso Spadaro, già componente del Centro Internazionale di Studi Garibaldini e Risorgimentali nonché autore di diverse pubblicazioni sulla città di Marsala. Avevano entrambi 89 anni.

“Siamo vicini al dolore dei familiari per la scomparsa di questi due marsalesi che con le loro attività, ognuno dei propri campi d’azione, hanno dato un consistente contributo alla crescita della città. Il ragioniere Scavone come politico e amministratore negli anni in cui si iniziava a cambiare il rapporto fra istituzioni e cittadino; il dottor Spadaro per l’apporto dato alla storia patria e alla ricerca in ambito risorgimentale e garibaldino e in altri settori della vita cittadina”, affermano i vertici dell’Amministrazione comunale lilybetana.

Quello di Spadaro verrà celebrato alle 9,30, mentre quello di Scavone alle ore 11.