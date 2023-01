L’odissea dei passeggeri che per raggiungere Trapani da Bologna sono stati dirottati a Lamezia

Nella giornata di ieri, 20 dicembre, a causa del forte vento alcuni voli da e per Birgi sono stati dirottati verso altri scali.

Vi abbiamo tenuto informati per tutto il pomeriggio dell’evolversi della sitiuazione. Con il primo volo atterrato nel tardo pomeriggiuo proveniente da Pisa. Stamattina i due atterraggio previsti, quello delle 7.20 proveniente da Roma e quello delle 7.30 che arrivava da Pantelleria sono arrivati regolarmente nello scalo trapanese.

Tuttavia i disagi per i passeggeri sono stati notevoli. Di seguito una lettera firmata che è arrivata alla nostra redazione:

“Mi permetto di segnalare l’odissea che sanno vivendo i passeggeri del volo Bologna Trapani del 20.1.23 nr. Fr4301 decollato da Bologna e dopo appena mezz’ora di volo dirottato a Lamezia Terme dove i passeggeri sono stati fatti scendere e con i pulman stanno raggiungendo Trapani affrontando circa 500 km di viaggio in bus con tempi lunghi considerando anche l’attraversamento dello stretto.

Assurdo dirottare un volo a 500 km di distanza per poi affrontare il tutto via terra. Meglio non partitre a quel punto”.

La nota è giunta alla nostra redazione mentre i passeggeri si trovavano a bordo del bus che strava attraversando parte della Calabria e tutta la Sicilia verso Trapani, dove è giunto nella nottata.