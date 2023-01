A causa probabilmente del forte vento, si è staccato il semaforo in un incrocio di Petrosino. Siamo nell’intersezione di via Gianinea e la segnalazione è arrivata dalla consigliera comunale Marcella Pellegrino che ha allertato i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’impianto semaforico – si è staccato solo nella parte dei tre segnali, il palo è invece intatto – prima che cada su mezzi e pedoni.

Attenzione quindi a percorre la zona che risulta non essere regolata dai tre colori.