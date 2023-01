Covid nel trapanese, contagi in netto calo. Quattro decessi nell’ultima settimana

Tornano a scendere al di sotto della soglia dei mille contagi gli attuali positivi in provincia di Trapani. L’ultimo report diffuso dall’Asp certifica la presenza di 772 casi accertati, quasi la metà rispetto alla settimana scorsa, quando si registrò un incremento che portò i positivi a quota 1351. Di seguito il dato nei 25 Comuni del territorio: Alcamo 72, Buseto Palizzolo 2, Calatafimi Segesta 7, Campobello di Mazara 13, Castellammare del Golfo 21, Castelvetrano 34, Custonaci 9, Erice 60, Favignana 4, Gibellina 2, Marsala 167, Mazara del Vallo 91, Misiliscemi 9, Paceco 32, Pantelleria 35, Partanna 41, Petrosino 4, Poggioreale 5, Salaparuta 1, Salemi 7, San Vito Lo Capo 5, Santa Ninfa 7, Trapani 122, Valderice 18, Vita 4.

Dall’inizio della pandemia sono 814 i decessi (4 in più rispetto a una settimana fa) e 159.173 i guariti. Sono attualmente ricoverati due pazienti in terapia intensiva, 9 in semi-intensiva, 39 in degenza ordinaria e 6 in Rsa/Covid Hotel.