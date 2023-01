Castellammare: Ztl nel quartiere Chiusa, attivo il controllo

Il sabato e la domenica, per tutto il giorno, è nuovamente attivo il controllo elettronico con telecamere nella zona a traffico limitato del quartiere “Chiusa” di Castellammare del Golfo.

Per evitare la congestione veicolare dell’area, fino al 30 aprile, ogni sabato e domenica, per tutto il giorno, le telecamere saranno in funzione per il controllo degli accessi nella zona del centro adiacente a varie attività molto frequentate nei fine settimana, soprattutto nella zona della villa comunale Margherita e della cala marina.

Come specificato nell’ordinanza, l’area sottoposta alla ZTL 4 è compresa tra la via Discesa Marina e la via Navarra con il posizionamento delle telecamere per il controllo elettronico degli accessi e include via discesa marina, discesa badia, via pioppi, via Marcantonio, via Bizet, via Rossini, via marinaro, via Mannina, via don L. Sturzo, via Nobile, via F. Gioia, via Renda, via Mascagni, via Cerda (tratto compreso tra la via discesa marina e la via Medici), via Navarra, via Foderà.

Accesso e sosta sono consentiti solo ai titolari di pass rosa e di pass “E” per veicoli elettrici nonché ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, compresi i taxi, noleggio con conducente (NCC) e car sharing

I veicoli autorizzati devono esporre apposito pass in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo.

Autorizzati all’accesso senza necessità del rilascio del pass i veicoli a braccia e velocipedi autorizzati, le moto carrozzelle private ad uso di persone invalide e i veicoli a servizio dei soggetti con disabilità e in possesso del contrassegno ai sensi del D.P.R.n.495/1992 con soggetto titolare a bordo al fine di accedere ai posti ad essi riservati presenti nell’area, previa prenotazione al numero 0924592546 o mail ztl@comune.castellammare.tp.it.