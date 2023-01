Maltempo nel trapanese: per venerdì è allerta gialla

Temperature in brusco calo e precipitazioni piovose. Il maltempo degli ultimi due giorni si intensifica anche nella giornata di venerdì 20 gennaio, secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale. In particolare, l’allerta gialla è prevista per la Sicilia Occidentale.

Nel trapanese le precipitazioni saranno da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su tutte le zone, con quantitativi fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici centro-occidentali. Le temperature in generale, sensibile diminuzione, specie nei valori minimi.

I venti saranno da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui rilievi

Da agitati a molto agitati i mari, soprattutto il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia.