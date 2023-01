Grillo incontra i vertici regionali della maggioranza e sposta a Palermo il tavolo politico

Si è svolto, come vi avevamo anticipato, l’incontro palermitano tra il sindaco di Marsala Massimo Grillo e alcuni rappresentanti delle forze politiche che sostengono la sua maggioranza.

Questa riunione nel capoluogo siciliano si è resa necessario dopo un passaggio “a vuoto” che si era registrato nella conferenza di maggioranza che si tenuta lunedì scorso. In pratica quasi tutti i presenti all’incontro marsalese hanno rivendicato un ruolo nella rimodulazione della giunta.

“Ci vorrebbero dieci posti di assessore”, ci ha detto un consigliere di maggioranza che ha partecipato alla riunione. Proprio a causa di queste richieste, apparse legittime ma quanto meno in alcuni casi irrealizzabili, che il primo cittadino di Marsala ha preso la decisione di coinvolgere nella discussione i vertici regionali dei partiti che lo sostengono.

Nella giornata di martedì 17 dicembre, il sindaco ha incontrato i vertici regionali di Forza Italia e i rappresentanti di Lega-Prima l’Italia partito questo rappresentato da Luca Sammartino vice presidente della regione. Massimo Grillo ha rappresentato ai suoi interlocutori che per coordinare meglio il rilancio amministrativo della città è intenzionato a rimodulare la sua giunta.

Sembra che il sindaco abbia delineato le caratteristiche dei nuovi assessori e inoltre abbia chiesto ai suoi interlocutori palermitani di fornire una rosa di nomi da qui poi sceglierà il soggetto da inserire nella squadra di governo.

Il problema si pone nel partito di Forza Italia che a Palermo come a Marsala è diviso in due “correnti”: Grillo ha ribadito che intende collaborare con un gruppo unito e che non prenderebbe in considerazione due ipotesi di proposte che arrivassero da un partito, Forza Italia, diviso.

La discussione però appare ancora aperta visto che Fratelli d’Italia deve incontrare ufficialmente il sindaco e che è possibile che a livello palermitano, visto che la questione si è ormai spostata nel capoluogo siciliano, Grillo cerchi anche altre interlocuzioni.

A questo punto la data quasi certa che era trapelata di un annuncio imminente, si era parlato di lunedì 23 prossimo, possa subire un ulteriore spostamento. Vedremo.