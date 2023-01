Arresto di Messina Denaro, sotto sequestro la casa della madre di Andrea Bonafede

E’ stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede, l’alias utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza.

La casa si trova all’angolo tra la via Marsala e la via Cusmano a Campobello di Mazara. L’appartamento al pian terreno ha due ingressi. Da tempo però la casa è disabitata. La mamma di Bonafede vive nella casa di Tre Fontane insieme a una delle sue figlie. Il sequestro arriva dopo le perquisizioni di due covi del latitante: una casa in paese e un bunker nascosto dietro un armadio.