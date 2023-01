Trapani: Vassallo si dimette da assessore per impegni ma promette vicinanza a Tranchida

Stamani, l’assessore del Comune di Trapani, Andrea Vassallo ha rassegnato le dimissioni.

Questa la sua dichiarazione: “Come già anticipato nei giorni scorsi al sindaco e ai colleghi sssessori, oggi ho rassegnato in forma scritta le mie dimissioni dalla carica di Assessore Comunale. La mia decisione è legata principalmente al nuovo e diverso ruolo che sono stato chiamato a ricoprire all’interno del mio Istituto (INPS) la cui novità mi impone, almeno per i primi mesi, un surplus di impegno e di responsabilità che andrebbero a limitare il tempo da dedicare alle attività assessoriali. Mi corre l’obbligo di ringraziare personalmente il Sindaco Giacomo Tranchida per la fiducia riposta nella mia persona affidandomi deleghe particolarmente complesse e impegnative che io ho cercato di eseguire senza risparmiarmi nel conseguimento dei migliori risultati possibili. Desidero ringraziare i miei colleghi di Giunta per la collaborazione prestatami in questi tre anni di attività svolta insieme, attività unica ed irripetibile che mi ha consentito di crescere sia dal punto di vista umano che professionale”.

Vassallo continua: “Ringrazio e saluto altresì i dirigenti, le posizioni organizzative e i dipendenti degli uffici comunali che mi hanno sempre collaborato nonché il Consiglio Comunale tutto per aver condiviso questi anni di governo non sempre facili. Un ringraziamento ed un saluto particolari vanno, infine, al mio gruppo “Per Trapani” ossia ai miei amici Massimo Toscano, Salvatore Daidone, Azzurra Tranchida e Giuseppe Peralta con i quali mi pregio aver sviluppato, al di là delle questioni politiche, un rapporto di grande amicizia, sincerità e rispetto reciproci. Anticipo comunque che il mio disimpegno sarà temporaneo in quanto sarò nuovamente candidato alle prossime elezioni amministrative naturalmente sempre in linea con il progetto civico guidato dal nostro attuale sindaco. Ed ancora auguro alla mia amata Città ed ai miei concittadini di guardare sempre al futuro con ottimismo e speranza”.