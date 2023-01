Al Sant’Antonio Abate di Trapani potenziati i servizi di Radiologia

L’Asp di Trapani rafforza l’offerta dei servizi forniti dall’Unità Operativa Complessa di Radiologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

In particolare, sono state potenziate le prestazioni di diagnostica per immagini ed ecografia muscolo scheletrica interventistica, risonanza magnetica neuro e muscolo/scheletrica.

L’iniziativa, volta a ridurre i tempi di attesa per l’esecuzione di esami di risonanza magnetica, consente per la prima volta nell’unità ospedaliera trapanese di effettuare le terapie infiltrative dell’apparato muscolo-scheletrico che trovano indicazione nel trattamento della sintomatologia dolorosa causata dalla patologia degenerativa articolare (osteoartrosi), patologia infiammatoria di tendini e borse di scorrimento.

L’uso della guida ecografia offre il vantaggio di seguire la procedura in tempo reale, garantendo un’accuratezza di iniezione del farmaco nel sito interessato di gran lunga superiore rispetto alla procedure non eco-guidate, con ovvi vantaggi in termini di risposta al trattamento da parte dei pazienti.

Le attività di diagnostica per immagini ed ecografia interventistica si svolgono presso l’UOC di Radiologia diretta da Massimo Molino nei pomeriggi di lunedi, martedì e giovedì:

– Lunedi: RM neuro (RM encefalo, RM colonna cervico-dorso-lombare)

– Martedì: Ecografia muscolo-scheletrica interventistica

– Giovedi: RM muscolo/scheletrica (RM spalla, ginocchio, anca, polso e mano, ATM, bacino, gomito).

E’ possibile prenotare gli esami direttamente tramite CUP.