Messina Denaro in un carcere di massima sicurezza, indagato il medico

Mentre si continua a indagare sul covo di Matteo Messina Denaro, ubicato in via Cb al numero civico 31 di Campobello di Mazara, a due passi, in pratica, dalla città natia del boss, Castelvetrano, si continua a indagare sulla rete di contatti del boss e su quanto trovato nella sua “tana”.

Al momento si parla solo di vestiti di lusso e orologi costosi, di cui poco importa se non a delineare la figura di un uomo che aveva una notevole disposizione economica. Ma quello che conta veramente sono i documenti, sono i contatti di Messina Denaro, all’interno di cosa nostra e sul territorio trapanese, i suoi numerosi fiancheggiatori, perchè ci sono, e soprattutto il più noto “archivio” Totò Riina.

Intanto si parla di un possibile arrivo, con elicottero, del boss castelvetranese all’aeroporto di Pescara. Si pensa che Messina Denaro sia stato indirizzato nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, in regime di 41 bis.

Intanto è indagato il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, ovvero chi si celava dietro questo nome realmente esistente, ovvero il superlatitante.

Il dottor Alfonso Tumbarello, 70 anni, è stato per decenni medico di base in paese, sino a dicembre scorso, quando è andato in pensione. Tumbarello, che è stato interrogato, sino a qualche mese fa è stato medico del vero Andrea Bonafede, 59 anni, residente a Campobello e avrebbe prescritto le ricette mediche a nome dell’assistito. Ieri i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Tumbarello a Campobello, Tre Fontane e l’ex studio medico.

Di Tumbarello si sa che nel 2006 si era candidato alle elezioni regionali con l’Udc, la lista che quell’anno vide la rielezione del governatore Totò Cuffaro, all’epoca sotto processo e finito in carcere per favoreggiamento mafioso.