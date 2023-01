Festa Marsala Futsal: vinta la Coppa Italia C1

Il Marsala porta a casa la Coppa Italia di Calcio a 5 serie C1 battendo 7 a 5 il Mistra Carini. A monte di una gran partita con 4 reti di Tendero e 3 di Bardan. Gli azzurri coronano, così, il sogno già sfiorato nella scorsa stagione. Impeccabile partita dai ragazzi di De Simone che non lasciano alcun dubbio sul risultato finale. Ottimo l’approccio mentale alla gara del Marsala, anche se a passare in vantaggio è stata la formazione biancorossa.

La reazione immediata, nervi saldi e anche una migliore freschezza atletica ha fatto la differenza, insomma un vero e proprio esame di maturità. Bene il primo tempo chiuso in crescendo sul punteggio di quattro a uno. Nella ripresa, sulla scia della prima frazione di gara, il Marsala fa subito la voce grossa, trascinata dal solito Tendero ma il Carini, mai domo, si rifà sotto fino a ridurre il gap ad una sola rete.

Decisivo il tiro libero realizzato da Tendero a due minuti dal suono della sirena che è valso il sette a cinque finale. La gioia incontenibile a fine gara è stata il coronamento di tanti sforzi profusi negli anni dalla società. Da sempre arrivata all’apice delle competizioni per poi vedersi superare al fotofinish, stavolta la Coppa è a Marsala. Una vittoria dal valore immenso arrivata in una stagione che poteva rivelarsi fallimentare, nonostante gli enormi investimenti fatti e invece, darà senza dubbio una grande iniezione di fiducia e soprattutto aprirà nuove strade per conquistare la serie B.

La Coppa Italia per il Marsala Futsal continuerà con la fase nazionale, affrontando la Blingink Soverato che a sua volta, ha vinto la Coppa Italia della regione Calabria. Il turno ad eliminazione diretta prevede gare di andata e ritorno in programma il 14 febbraio prossimo a Soverato, (l’andata) e il 28 febbraio a Marsala.