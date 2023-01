Pallamano: il Giovinetto di Petrosino batte l’Aretusa di misura

Vittoria importante per la Puleo Il Giovinetto di Petrosino in quel di Siracusa. Contro l’Aretusa termina 27 a 30, di misura. Una gara, quella nel Campionato di Pallamano A2, in cui i ragazzi hanno messo tanto cuore. Un cuore doppio anche per il loro compagno e amico Flavio, un giovane che nel week end ha avuto un brutto incidente.

L’obiettivo del Giovinetto è quello di continuare la corsa verso la vetta e rimanere incollati al Palermo. Nonostante l’Aretusa sia una squadra di giovanissimi, ha già dimostrato di giocare sempre a testa alta, avere l’esperienza e la lucidità per essere un avversario molto ostico, ma soprattutto ha sta facendo un buon campionato con due risultati pesanti contro Enna e Mascalucia. Questo però non ha frenato la corsa de Il Giovinetto che ha allungato di tre misure portando a casa la partita.