Basket: Medipower Marsala battuta in trasferta dal Panormus

TeamWork Panormus di Palermo ritrova il PalaMangano e la vittoria nel Campionato di Basket serie C Silver, la prima del 2023, battendo la Medipower Marsala 99-83 e raggiungendola in classifica a quota 12 punti. Marsala non sta a guardare e con Genovese e l’intramontabile Svoboda si mantiene incollata agli avversari.

Ai marsalesi, manca un pizzico di fortuna che, eccezion fatta per le triple di Frisella, Dancetovic e soprattutto Svoboda, aprono la prima forbice nel match al 20’ (48-41). Nella ripresa la TeamWork acquisisce sicurezza. Anche se gli azzurri Svoboda e Genovese provano a non far scappare i padroni di casa, questi al 30’ sono avanti 74-64, grazie ai primi punti del giovane Alioto. Marsala non molla la presa sino alla sirena con le triple di Cucchiara e Svoboda (27 punti). Drigo, autore nella ripresa di 19 dei suoi 27 punti complessivi, chiude il match dalla lunetta.