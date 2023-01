A Trapani si farà una barriera contro le mareggiate dopo circa 20 anni

A Trapani, al via i lavori per una diga di protezione dopo circa 20 anni. I lavori sono stati consegnati e a breve partirà il cantiere per la realizzazione di una barriera permeabile soffolta nella zona del litorale Nord.

Si tratta di una diga di protezione delle mareggiate di cui già si parlava nel 2004. Sarà posizionata a difesa della costa, con tutti i benefici che apporterà a tutto il tratto di litorale antistante le Mura di Tramontana, la Chiazza e la parte iniziale del lungomare Dante Alighieri. Si tratta di strutture modulari in cemento armato, posate e accostate sul fondale marino, lungo una linea continua, parallela al litorale e a distanza di almeno cento metri da esso, allo scopo di dissipare l’energia del moto ondoso, favorire lo scorrimento della sabbia verso la riva e contrastarne il ritorno, in modo da limitare l’erosione delle coste.

Ad aggiudicarsi i lavori la Infra Tech per un importo di 11 milioni e mezzo.