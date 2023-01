Turano e Lo Curto: “Oreste Alagna va confermato nella giunta marsalese”. VIDEO

E’ atteso per lunedì 16 dicembre nelle ore serali, l’incontro di maggioranza voluto dal sindaco di Marsala Massimo Grillo per discutere della situazione amministrativa del comune.

Da diverso tempo è noto che il sindaco dovrebbe procedere ad alcuni avvicendamenti nella sua squadra di giunta. Anzi è stato proprio il sindaco, viste alcune pressanti iniziative, a darsi delle scadenze.

Scadenze che, si lamentano alcuni ambienti della maggioranza, sono state disattese. Prima la decisione era stata fissata per il post elezioni regionali. Passate le quali si è appreso che si sarebbe arrivati al rimpasto poco prima delle festività natalizie.

Ora a quanto pare si è arrivati al capolinea e Grillo si starebbe apprestando, sentita la maggioranza, a modificare la sua amministrazione. sono diverse le voci che danno il consigliere comunale Ivan Gerardi in pole position per entrare in giunta. Il giovane avvocato marsalese avrebbe come maggior sponsor il presidente del Consiglio comunale lilibetano, Enzo Sturiano.

Altre sostituzioni potrebbero riguardare gli ex Movimento Via che si è frantumato, non portando alcun eletto all’Ars.

Chi invece difende in maniera anche molto sostenuta la propria rappresentanza nel governo della città è la Lega che ha in giunta l’assessore Oreste Alagna. Con un documento sottoscritto dai vertici regionali del partito nei giorni scorsi, tra gli altri Mimmo Turano ed Eleonora Lo Curto, i rappresentanti del partito di Salvini hanno mandato un messaggio chiarissimo al sindaco di Marsala: Oreste Alagna non si tocca, altrimenti ci potrebbero essere delle conseguenze politiche di rapporti con la Giunta Regionale. La nostra testata sull’argomento ha intervistato Eleonora Lo Curto. Riportiamo di seguito il VIDEO