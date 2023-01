Al via le celebrazioni per il 55° anniversario del terremoto della Valle del Belìce

Al via domani, sabato 14 gennaio, le celebrazioni per il 55° anniversario del terremoto della Valle del Belìce.

A Montevago, alle ore 16.30 nei locali della Biblioteca Comunale, si terrà la presentazione del libro dal titolo “Xirotta una memoria scomparsa e nascita di un Paese di Giacomo Giuffrida Samonà”. A seguire, alle ore 18, una fiaccolata con partenza dalla Chiesa Madre SS. Pietro e Paolo e arrivo in piazza Chiesa Madre – vecchio centro, dove sarà deposta una corona d’alloro per ricordare le vittime del terremoto. Domenica 15 gennaio alle ore 18 verrà celebrata una Santa Messa in Chiesa Madre SS. Pietro e Paolo, e a seguire si terrà il concerto della banda musicale della Croce Rossa.

A Santa Margherita di Belìce domenica 15 gennaio alle ore 09.15, al Cimitero Comunale, la deposizione della corona d’alloro sotto la lapide che ricorda le vittime margheritesi del terremoto; alle ore 10.15, al Museo della Memoria, la deposizione della corona d’alloro per fare memoria di tutte le vittime del terremoto della Valle del Belice. Alle ore 11 in Chiesa Madre, “Dalla Memoria al Memoriale”, Una Santa Messa in suffragio delle vittime del terremoto. Alle ore 18 in Consiglio Comunale le letture delle lettere d’invito, rivolte al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Repubblica e alla deputazione territoriale, perché le Istituzioni assumano consapevolezza storica del peculiare debito dello Stato nei confronti di Santa Margherita di Belìce e dei ritardi che sono ancora da colmare.

A Salaparuta il 15 gennaio alle ore 10.30 verrà celebrata una Santa Messa commemorativa alla Chiesa SS. Trinità; alle ore 11:30 è in programma una deposizione floreale al Monumento in ricordo vittime del terremoto, all’incrocio della S.P. 19.

A Contessa Entellina domenica 15 gennaio, alle ore 10 verrà deposta una corona d’alloro e rivolta una preghiera alle vittime al Cimitero comunale.

A Partanna domenica 15 gennaio alla Parrocchia Matrice è in programma la visita del Vescovo, Monsignor Angelo Giurdanella: alle ore 10.30 si terrà la Santa Messa e a seguire, alle ore 11.30 la presentazione del restauro della tela di S. Nicolò da Tolentino. Alle roe 12 incontro con le autorità presso la casa comunale.

A Santa Ninfa lunedì 16 gennaio si riunirà il Consiglio comunale alle ore 20,30.

“A data ancora da destinare è in programma a Partanna un incontro politico-istituzionale alla presenza delle massime autorità, per affrontare l’annoso problema relativo al Belìce, i cui territori sono da troppo tempo in attesa di risposta”, dice il sindaco di Partanna e coordinatore dei sindaci della Valle del Belìce, On. Nicolò Catania.